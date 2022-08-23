ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Karpaz'da

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, Karpaz bölgesini ziyaret etti.

Apostolos Andreas Manastırı'nda iki toplumlu kültürel miras komitesinin sürdürdüğü restorasyon çalışmalarını inceleyen Büyükelçi Garber, ayrıca sahil temizliğine katıldı; deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkıp denizle buluşmasına tanıklık etti.

Garber, Karpaz ziyaretiyle ilgili duygularını ve fotoğrafları paylaştığı Twitter hesabında adanın bu köşesinde çok fazla eşsiz tarih kültür ve görülecek yerler olduğunu yazdı.

Ayrıca, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz ve Kaleburnu köylerini ziyaret eden ABD'nin Lefkoşa Büyükleçisi Judith Garber'le görüştü.

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, Garber'e makamına yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, özellikle pandemi döneminde yaşanan maddi ve manevi sıkıntıları, bölge halkının dayanışma, birlik ve beraberlik içinde atlattığını kaydetti.

Coşkun, görüşmede, kültürel zenginliğin korunması gerekliliğinin de karşılıklı dile getirildiğini sözlerine ekledi.