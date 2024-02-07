"ABD, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü %100 desteklemiyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jushua Huck, ABD'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözümü desteklemediğini söyledi.

Huck, Washington'da Yunan gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü yüzde 100 desteklemiyoruz" dedi.

ABD'nin tutumunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerdiği 'bölücü çözümün' tamamen karşısında olduğunu söyleyen Huck, şöyle devam etti:

“Biz (ABD olarak) tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim, konuya bakışımızda açıkçası hiçbir şey değişmedi.”

Huck ayrıca BM genel sekreterinin Kıbrıs'a özel elçisi Maria Angela Holguin'in atanmasını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Huck, Kıbrıs-ABD ilişkilerinde son dönemde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklamasında, “Sanırım beş ya da on yıl öncesine bakarsanız, sağlanan değişimin oldukça önemli olduğunu göreceksiniz. Şu anda birlikte çalıştığımız savunma, ekonomi, enerji, iklim ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda da iş birliği, önceki yıllara göre daha derin ve daha gelişmiş durumda" dedi.