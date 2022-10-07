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9 yaşındaki Miray, hayatını kaybetti

9 yaşındaki Miray, hayatını kaybetti

Lapta’ta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt YAKUDOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Lapta’ta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt YAKUDOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.

 

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