9 yaşındaki Miray, hayatını kaybetti

Lapta’ta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt YAKUDOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.