9 yaşındaki Miray, hayatını kaybetti
Lapta’ta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt YAKUDOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
A+A-
Lapta’ta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rahatsızlanan 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt YAKUDOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.
Bu haber toplam 3971 defa okunmuştur