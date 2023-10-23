8 ayda 143 kilo fazla!

Onur ULAĞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2022 yılı genelinde toplam 122 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bu rakam 2023 yılının sadece ilk 8 ayında toplam 265 kg. 811 gr. 994 mg’a yükseldi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün YENİDÜZEN ile paylaştığı verilere göre son 8 ayda en fazla ele geçirilen uyuşturucu türü 263 kg, 118 gr. 946 mg ile hint keneviri olurken, söz konusu maddelerin 240 kg. 586 gr. 782 mg’ının kıyılara vuranlar olduğu belirtildi. Bu rakam 2022 yılında ise 46 kilogramdı.

Öte yandan söz konusu verilere ek olarak 2023 yılının ilk sekiz ayında 875,5 adet uyuşturucu içeren kanunsuz hap ile 39 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

En fazla hint keneviri

2023 yılının ilk 8 ayında en fazla ele geçirilen uyuşturucu türü 263 kg. 118 gr. 946 mg ile hint keneviri oldu. Hint kenevirini, 1 kg. 524 gr. 297 mg. ile kokain takip ederken, 813 gr. 401 mg. ile sentetik cannabinoid (bonzai) üçüncü sırada yer aldı. Sentetik cannabinoid’i ise 250 gr. 793 mg. MDMA (Ekstazi), 37 gr 293 mg. amphetamine, 35 gr. 693 mg. metamphetamine ve 31 gr. 571 mg. eroin izledi.

Aradaki fark şaşırttı…

Polisin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 2022 yılı ve 2023 yılının Ocak-Ağustos ayları arasındaki değişimi ise verilere göre şöyle:

2022 yılının tamamında ele geçirilen hint kenevirinin miktarı 46 kilogram iken bu rakam 2023 yılının sekiz ayında önemli ölçüde artarak 263 kg. 118 gr. 946 mg. yükseldi.

2022 yılının tamamında ele geçirilen kokainin miktarı ise 1.3 kilogram iken, 2023 yılında 224 gr. 297 mg artarak 1 kg. 524 gr. 297 mg. oldu.

2022 yılının tamamında ele geçirilen sentetik cannabioid miktarı artarak 2023 yılının ilk 8 ayında elde edilen verilere göre 813 gr 401 mg. oldu.

2022 yılının tamamında ele geçirilen MDMA(ekstazi) miktarı 250 gr iken 2023 yılının ilk sekiz ayında az bir miktar artarak 250 gr. 793 mg. neredeyse aynı kaldı.

En korkulan uyuşturucu madde türlerinden olan metafetamin, 2022 yılında 3.5 kg ele geçirilirken, yapılan operasyonalar sonucunda bu sayı 2023 yılında önemli ölçüde azalarak 35 gr. 693 mg’a düştü.

Bunların yanı sıra operasyonlar neticesinde 2022 yılında yakalanan eroin miktarı yaklaşık 1 kilogram iken 2023 yılında bu rakam yapılan sıkı operasyonlar neticesinde 31 gr. 293 mg gibi küçük bir miktara geriledi.