72 Yaşındaki Fadime Yazıcı, denizde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Bafra'da, turist olarak bulunan 72 yaşındaki Fadime Yazıcı, deniz içerisinde yüzdüğü esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay 27 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.