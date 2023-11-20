64 gram kenevir, yüz binlerce TL para

Girne’de trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçta arama yapıldı, 2 gram hintkeneviri bulundu. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, 62 gram hintkeneviri ile 69,040 TL, 2711 Dolar, 1190 Sterlin ve 20 Euro nakit para tespit edildi.

Olay, Pazartesi sabaha karşı Girne’de İslambey Sokak üzerinde, devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından 25 yaşındaki M.F.M. yönetimindeki aracı kontrol maksatlı durdurması sonucu patlak verdi.

Polis, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. ve M.D.’nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını aktardı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ileri soruşturmada ise olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.S.A., C.C.A. ve O.A.A.’nın bulundukları ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 69,040 TL, 2711 Dolar, 1190 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polis, söz konusu şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.