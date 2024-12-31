6 milyon TL Lefkoşa'da

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.

‘15 Ocak’ta 1 Milyon 750 Bin TL

15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000 TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.