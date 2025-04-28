6 Mayıs’a ertelendi

İşte dava konusu yazılar:

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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın YENİDÜZEN Gazetesi, dönemin (2022) Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Gazeteci Serhat İncirli’ye yönelik 2023 yılında açtığı ‘zem ve kadih’ davasının ikinci duruşması görüldü.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görüşülen ikinci duruşmada Mahkeme ikinci tanık olarak dönemin Kanal T Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Onur Çelik'i dinletti.

Dava dinlenmeye devam etmek üzere 6 Mayıs tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, YENİDÜZEN Gazetesi’ne 2023 yılında ‘zem ve kadih’ davası açmıştı. Tatar adına Avukat Salih Can Doratlı tarafından Gazeteci Serhat İncirli’nin 19 Temmuz 2022 tarihinde, “Abidik gubidik toplum liderliği”, 25 Temmuz 2022’de “Zito Ers”, 28 Temmuz 2022’de “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!”, 29 Temmuz 2022’de “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!” başlıklı yazılarıyla ilgili, YENİDÜZEN Gazetesi, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli'ye dava dosyalanmıştı. Davada YENİDÜZEN’in Tatar aleyhindeki ‘zem ve kadih teşkil ettiği’ iddia edilen yayınlarıyla ilgili tazminat ve veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya cezai tazminat ödemesi istenmişti.

Ayrıca YENİDÜZEN’in sosyal medya platformları hesapları, web sitesi üzerinden benzer nitelikte yayınlar yapmaktan menedilmesi talep edilmişti. Bu yayınların her türlü elektronik platform ve bilişim sisteminden kaldırılması da istenmişti. Dava kapsamında Ersin Tatar, YENİDÜZEN’den 2 ile 5 milyon TL arasında tazminat talep ediyor…