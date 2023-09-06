6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı

6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali dün kortej ile başladı. Kortejin ardından festivalin açılışı yapıldı. 3 günlük festival yarın sona erecek.

Halk dansları, modern dans ve jimnastik gösterileri ile konserlerin yer alacağı festivalde ayrıca, ücretsiz çocuk oyun alanları da bulunuyor.

Töre: Yerli üretime destek vermek çok önemli

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin birçok bölgesinde yerli üretimlerin adının verildiği festivaller yapıldığına değinerek, yerli üretime sahip çıkarak, destek vermenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Yerli üretimin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Töre, üretimin ülkenin gelişimi ve kalkınmasında en önemli araçlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

Töre, üretimlerin adının verildiği festivallere her zaman katılmaya ve halkın yanında olmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Mutlu Barış Harekatı’ndan bu yana adada barış olduğunu vurgulayan Töre, aradan geçen zamana rağmen Birleşmiş Milletler’in barışı sağlama adına görevini tam anlamıyla yerine getiremediğine değindi.

Kıbrıslı Türklerin bir cumhuriyeti olduğunu ve KKTC’nin sınırlarının belli olduğunu kaydeden Töre, Rum tarafı ile eşit olduklarını, Türkiye ve Türk ordusundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ataoğlu: Festivallerdeki birlik ile beraberlik önemli ve değerli

BRT'nin haberine göre Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, festivalin organize edilmesinin önemine değinerek, katkı koyanlara ve stant açanlara teşekkür etti.

Festivallerin sanatın ve kültürün unutulmamasına katkı sağladığını kaydeden Ataoğlu, festivallerdeki birlik ile beraberliğin önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Vadilili, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Doğancı Kalkındırma Derneği Başkanı Oğuz Vadili ise, dernek ve derneğin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Vadili konuşmasında ayrıca barışın önemini vurguladı.

Kaya: Festival 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise, festivalin 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldığını ifade etti.

Kaya, festivalin açılışını barışa verdikleri önemden dolayı 1 Eylül’de yapmayı planladıklarını, ancak ertelenerek gerçekleştirildiğini anlattı.