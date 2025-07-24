57 yaşındaki şahıs yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu
Değirmenlik’te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ocak, dün gece sürekli yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu.
A+A-
Değirmenlik’te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ocak, dün gece sürekli yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu.
Polis, Bufavento-Alevkayası ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında ölü bulunan Ocak'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 329 defa okunmuştur
Etiketler : Mustafa Ocak