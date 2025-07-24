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57 yaşındaki şahıs yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu

57 yaşındaki şahıs yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu

Değirmenlik’te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ocak, dün gece sürekli yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu.

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Değirmenlik’te yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Ocak, dün gece sürekli yürüyüş yaptığı yolda ölü bulundu.

Polis, Bufavento-Alevkayası ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında ölü bulunan Ocak'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor.

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