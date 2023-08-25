5 okula güçlendirme için kaynak

Bakanlar Kurulu, okulların açılmasına 3 hafta kala; 5 devlet okulunun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı.

Aynı kararda; Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için de kaynak ayrıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; güçlendirme yapılacak okullar Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi olarak belirlendi.

Buna göre; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne 8 milyon 153 bin 280 TL, Mustafa Kemal İlkokulu’na 1 milyon 251 bin 186 TL, Vadili İlkokulu’na 1 milyon 187 bin 261 TL, Ağırdağ İlkokulu’na 633 bin 397 TL, Mehmetçik İlkokulu’na ise 803 bin 943 TL kaynak onaylandı.

Öte yandan Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için 6 milyon 610 bin 987 TL ödenek ayrıldı.