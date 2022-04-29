44 yaşında erken veda

Müzisyen Ekrem Mavigözlü genç yaşta hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Ekrem Mavigözlü'nün 44 yaşında yaşama veda etmesi üzüntüye neden oldu.

Bugün yaşama gözlerini yuman Mavigözlü yarın Lefkoşa'da toprağa verilecek.

Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından uğurlanacak olan Ekrem Mavigözlü'nün vedası sevenlerini üzdü.