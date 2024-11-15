42 yaşındaki Serhat Boytam'a otopsi yapıldı
Balıkesir’de evinin garajında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 42 yaşındaki Serhat Boytam’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.
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Balıkesir’de evinin garajında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 42 yaşındaki Serhat Boytam’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.
Kan ve doku örnekleri alınan Boytam’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.
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