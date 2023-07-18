4 yaşındaki turist çocuk boğuldu

Tatil için Ay.Napa’da bulunan Romanyalı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuklarının, otel havuzunda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Politis gazetesi, dün öğlen saatlerinde baygın olarak havuzda tespit edilen 4 yaşındaki çocuğun hemen hastaneye kaldırıldığını ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını yazdı.

Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlatırken, çocuğa bugün otopsi yapılması da bekleniyor.