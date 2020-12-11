Lefkoşa'da dün evinde aniden rahatsızlanan 38 yaşındaki Baybora Gülok, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gülok'un, yapılan otosisinde “obeziteye bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” çıktı.

Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor.