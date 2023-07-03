3 zanlı firar etti!

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan 3 zanlı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra, polis nezaretinde cezaevine götürüldükleri sırada firar etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Hasan Takımcılar, 21 yaşındaki Aydın güner ve 21 yaşındaki İbrahim Takımcılar isimli şahıslar polis tarafından aranıyor.

Yapılan açıklamada, söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri talep edildi.