3 zanlı cezaevine, 2’si serbest

Hamitköy’de aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, satışa hazır halde hintkeneviri türü uyuşturucu madde buldu, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında zanlılar D.T.M, K.C.M ile K.C.H 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Zanlı. S.B 20 bin nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kaldı.

Zanlı T.I.M’de ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 2 gün ispatı vücutta bulunmaları koşuluyla teminata bağlandı.

Gültuna, bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna mesele ile ilgili olguları aktardı.

Gültuna, zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlı K.C.M’nin konu maddeleri S.B’den aldığını ve evinin önünde tespit edildiğini söyledi.

Zanlı S.B’nin polisi gördüğü anda elindeki elle sarılı içinde hintkeneviri türü olan sarma sigarayı yere attığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

3’ü cezaevine

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar D.T.M, K.C.M ile K.C.H’nin 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Yargıç Sağer, zanlı. S.B’nin20 bin nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasını kararlaştırdı.

Zanlı T.I.M’de 30 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 2 gün ispatı vücutta bulunmaları koşuluyla teminata bağlandı.