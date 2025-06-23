3 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa'da Kermiya Geçiş Noktası’nda 161 kilo kaçak etle yakalanan zanlı B.S.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Mehmet İş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “Gümrüksüz Mal tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında Lefkoşa'daki Kermiya Geçiş Noktası'ndan Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmek istediği sırada, muhaceret işlemini tamamladıktan sonra aracının gümrük alanı içerisinde kontrol edildiğini belirtti. Polis, görevli gümrük memurları ve polis ekibinin yaptığı denetimde, aracın bagajında gümrük vergisi ödenmemiş toplam 161,4 kilogram dana eti tespit edildiği ve etlerin emare olarak zapt edildiği mahkemeye aktardı.

“Etler imha edildi”

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve emare olarak alınan etlerin belediye ekipleri tarafından imha edildiğini söyledi.

Polis, zanlının etleri kimin için getirdiğine dair araştırma yapıldığını, zanlının isim verdiğini ve o şahsın arandığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.