28 yaşındaki Çoban’a “Britanya İmparatorluk Nişanı”

İngiltere’de yaşamını sürdüren Mete Çoban, “Britanya İmparatorluk Nişanı”na layık görüldü. 28 yaşındaki Mete Çoban’a “Britanya İmparatorluk Nişanı”nı Kraliyet Majesteleri Prens Charles verdi.

Londra’da, Stoke Newington Belediye Meclis Üyesi olan Çoban, gençlere verdiği hizmetlerden dolayı onurlandırıldı.

Kıbrıs doğumlu Çoban, 2014 yılında, 21 yaşındayken İşçi Partisini temsilen seçilen en genç belediye meclisine üyesi oldu. Hayır kurumlarına katkıları ile bilenen Mete Çoban, özellikle gençlerin siyasette aktif rol almaları için çalışıyor.

Ödül töreninde konuşan Çoban, “İnanılmaz derecede minnettarım, ekibimin bu yılki çalışmalarından gurur duyuyorum, yıllar içerisinde desteklerini esirgemeyen herkes teşekkür ederim” dedi.