27 yabancı uyrukluya taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu, 27 yabancı uyruklu kişiye ‘Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’ kapsamında taşınmaz mal satın alma izni verildi.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar şu şekilde duyuruldu:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 27 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”