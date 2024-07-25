26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı

Naci Talat Vakfı ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği, 26’ncı Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvasının erkekler kategorisi dün akşam oynanan final, üçüncülük ve gösteri maçlarıyla tamamlandı.

Gösteri maçında basın ve meclis takımları karşı karşıya geldi. Gösteri maçı izleyenlere büyük keyif verirken, dostluk havasında geçmesi büyük takdir topladı. Turnuva sonunda Borussia FC takımı dördüncü olurken, Aliboy ise üçüncü oldu.

Final maçında rakibi Aksoy Berber’i mağlup eden Erdem Torna, turnuvanın şampiyonu oldu. Gösteri maçı öncesinde, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden spor camiasının önemli isimlerinden Süleyman Göktaş anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Saygı duruşu öncesi konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Süleyman Göktaş’ın Kıbrıs Türk futbolu için önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Karşılaşmalar sonrası, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneğine, basın mensuplarına, Meclis grubuna, Kaptan Erbay tesisleri yöneticilerine teşekkür plaketleri de verildi.

Turnuvanın gol kralı Aliboy’dan Mustafa Okur olurken, en az gol yiyen kaleci ise Erdem Torna takımından Hacı Tokmak oldu. En centilmen takım ödülünü ise Masters takımı almaya hak kazandı.

İncirli: Toplumsal barış için buna ihtiyaç var

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, turnuvanın gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti. Sporun önemine işaret eden Sıla Usar İncirli, sporun insanlı birleştirme özelliği olduğunu vurguladı. İncirli, “Futbol, insanın mücadele azminin estetik görüntüsünün en güzel halidir" diye konuştu. Dünya barışı için de sporun çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İncirli, “Demokrasinin durumunun bu halde olduğu zamanlarda, sabırlı bir hoşgörüye ihtiyaç var. Hepimizin birbirimize göstereceği sabır ve hoşgörü, toplumsal barış için çok önemlidir. Toplumsal barış ve dünya barışı için buna ihtiyacımız var” dedi.