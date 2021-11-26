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227'si yerel, 297 pozitif vaka

227'si yerel, 297 pozitif vaka

Son 24 saatte Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam 21.363  test yapıldı, 227'si yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı, 159 kişi taburcu edildi

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Toplam 21.363  test yapıldı, 227'si yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı, 159 kişi taburcu edildi.
İşte Kıbrıs'ın kuzeyinde son 24 saat Covid-19 Tablosu 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.363 olup, 227'si yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 159 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 67 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 227 kişi ise yerel vakadır. 

78 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.363  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 67. 

Yerel Vaka Sayısı: 227    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 159 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.027.393  

Toplam Vaka Sayısı: 27.822 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.606  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3118 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7393   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7322 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.661 

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