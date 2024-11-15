22/11 Performans Topluluğu cumartesi akşamları etkinlik düzenleyecek

“22/11 Performans Topluluğu” kasım ve aralık ayları boyunca cumartesi geceleri “ses anlatı performansı” sunacak.

Topluluktan yapılan açıklamada, etkinliğin Arabahmet Kültür Evi’nde saat 20.00’da yapılacağı duyuruldu.

Topluluğun "Bir Hatıra, Bir Siz” isimli prömiyerini mayıs ayında Eklektik Manifest kapsamında yaptığı kaydedilen açıklamada, topluluğun şu isimlerden oluştuğu belirtildi:

“Yazar Sevim Burak, Reji & Koreografi Handan Ergiydiren, Ses Tasarımı İnal Bilsel, Oynayanlar Güneş Kozal & Fuat Zorali”