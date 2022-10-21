2 mahkum Türkiye’ye naklediliyor

Bakanlar Kurulu, TC uyruklu 2 mahkumu Türkiye’ye nakledilmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Gürcan Atik ile Halil Dağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, Türkiye’ye nakledildi.

Hatırlanacağı üzere; Gürcan Atik, Mağusa’da faaliyet gösteren İncir Altı Restoran’ı 2020 yılı Mart ayı içerisinde yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kundaklamıştı.

Atik, “Kundaklama”, “Binadaki eşyaları ateşe verme”, “Bina açma” ve “Sirkat” davalarından suçlu bulunmuş, 9 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Halil Dağlı ise Mağusa’da iki ayrı evden 4 çift küpe 3 bilezik ve 12 adet gümüş KKTC turası sirkat ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.