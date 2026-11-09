"Süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek yeni bir önerimiz olacak"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesi yazılı bir açıklama yaptı ve görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir öneriyle görüşmeye gideceğine dikkat çeken

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Saat 11’de üçlü görüşmeye gidiyoruz.

Bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını hedefliyoruz.

Bunun için, bugüne kadar konuşulan konularla ilgili, yalnızca bizim taleplerimizi içermeyen, Kıbrıs Rum tarafının o konulardaki görüşlerini de dikkate alan “köprü kurucu” önerilerden oluşan bir paket hazırladık.

Böyle bir paket hazırlığı içinde olduğumuzu, içerikten bağımsız olarak daha önce Sn. Holguin ile de paylaştık.

Bunun da ötesinde, süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir önerimiz de olacak.

Dediğim gibi amacımız, bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını sağlamak ve bundan sonraki adımların önünü açmak.

Toplantı sonrasında kapsamlı bir bilgilendirme yapacağız.”