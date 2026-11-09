Gözler bugün yapılacak üçlü görüşmede

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde bugün saat 11.00’de üçlü görüşmede bir araya gelecek. Görüşme, ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleştirilecek.

Üçlü görüşmede, güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.



Holguin liderlerle ikişer kez görüştü

Holguin, üçlü görüşme hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz hafta her iki liderle de ikişer kez bir araya geldi. Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda sürece ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirten Holguin, üçlü görüşmeden sonuç alınabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Holguin, temasları kapsamında teknik komiteler, siyasi parti temsilcileri, bazı eski cumhurbaşkanları ve sivil toplum örgütleriyle de görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüşen Holguin, büyükelçi aracılığıyla Türkiye’den mesaj aldığını ve bunu Hristodulidis’e aktardığını açıklamıştı.

Erhürman’dan köprü kurucu formüller paketi

Liderler son olarak 27 Ekim'de bir araya gelmişti

Erhürman ve Hristodulidis, son olarak 27 Ekim’de BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde baş başa görüşmüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider, Kültürel Miras ve Gençlik teknik komiteleri ile Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi temsilcileriyle bir araya gelmişti.