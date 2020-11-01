8 gram uyuşturucu, 8 tutuklu

Yeşilyurt ve Güvercinlik’te polis tarafından yapılan aramalarda toplam 8 gram uyuşturucu madde bulunurken, 8 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt’ta H.S.M.M. (E-25), kullanımında bulunan araç ile yolda ışıksız seyretmesi sonucu polis tarafından durduruldukları sırada tasarruflarında bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin dışarıya atıldığı tespit edildi.

Adı edilen ve araçta yolcu olarak bulunan I.L (E-23), N.K.(E-23), L.T.C. (E-22), D.K.G. (E-25) ve K.K.T. (E-22) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güvercinlik’te dün saat 17.00 sıralarında ise polis tarafından durdurulan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Mesele ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan F.G. (E-29) ve S.Y. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.