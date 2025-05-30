19 numuneden biri tağşişli olarak tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, analizler sonucunda 19 zeytinyağı numunesinden 1 numunenin tağşişli olarak tespit edildiğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Zeytinyağında Tağşiş denetimi yapıldı. Otel ve marketlerden 19 zeytinyağı numunesi alınarak, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda analizlerinin yaptırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan analizler sonucunda 18 zeytinyağı numunesi Uygun (Tağşişli Değil), 1 zeytinyağı numunesi ise Uygun Değil (Tağşişli) olarak tespit edilmiştir.

Tağşişli tespit edilen zeytinyağlarının üretici/satıcı firmalarına 38/2023 sayılı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın 8. madde, 4. fıkrasına aykırı davrandıkları için yasanın 28. madde, 4. fıkra, A bendine istinaden idari ceza uygulanacaktır.”