“12 bin TL çaldılar”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan 24 yaşındaki E.Ü. ile 16 yaşındaki B.D. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların, Pazartesi sabahı 03.50 sıralarında, Lefkoşa – Ortaköy’deki Sülkem Simit Evine pencereden girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını ve 2 bin TL zarara uğratarak çaldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların incelenen kamera görüntüleri sayesinde Salı günü tespit edilerek, yakalandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.