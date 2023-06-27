10 yaşındaki çocuğa taciz

Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan S.K. mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, Girne’de bir arkadaşının evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının başka suçlarının da ortaya çıkabileceğini söyledi. Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini söyledi. Polis memuru, zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.