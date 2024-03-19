10 kilodan fazla hintkeneviri bulundu, 2 kişi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen “Ceylan Operasyonu” kapsamında, yaklaşık 10 kilo 214 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilirken, operasyon kapsamında T.E.O ve C.C.M. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi günü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emrine binaen eve gidildiği sırada T.E.O. isimli zanlının evden çıkmak maksadıyla kapıyı açtığını, yapılan üst aramasında giymekte olduğu ceketin sağ cebinde 14 gram ağırlığında hintkenevirinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, eve giriş yapıldığı esnada C.C.M. isimli zanlının oturma odasında elinde naylon poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkenevirini 40 adet kırmızı çıtçıtı şeffaf naylonlara paketleme yapığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, evde 14.20 ile 14.50 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada yine oturma odası içerisinde bulunan masa üzerinde bir adet gri renk hassas terazi, yine çekyat üzerinde 4 adet dıştan şeffaf renk naylonda muhafaza edilen yaklaşık her biri 25 gram olmak üzere 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen 355 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mutfak tezgah dolabı üzerinde bir adet siyah renk araba anahtarı bulunması üzerine T.E.O.’dan yapılan soruşturmalarda konu anahtarın apartmanın altında bulunan kendisine ait aracın olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ikametgahının altında park halinde bulunan araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde 9 adet koli bandı ile bantlanmış streç naylona sarılı vakumlu poşetler içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının da işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, aranmakta olan şahısların olduğunu ve Girne içerisinde birçok yerde kamera kaydı izlenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.