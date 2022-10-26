1 tabanca, 7 canlı mermi, 2 tutuklu

Girne’de polis operasyonu sonucunda bir iş yerinde bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulundu. Operasyonda iki kişi tutuklandı.

Polis açıklaması:

26.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında V.U.E. (E-40) ve B.Y. (E-37) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.