1 sürücü tutuklandı, 31 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1 sürücü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, bin 945 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 505 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“266’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 70’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçları.”