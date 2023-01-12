1 kilo 800 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Lapta’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kırık Kalıp Operasyonu) kapsamında, K.H.(E-39)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.H.(E-30) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.