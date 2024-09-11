1 haftada 66 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 haftada 66 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2 Eylül - 8 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarında, 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler sebebiyle oldu.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 718 bin 500 TL olurken, Lefkoşa’da 22, Gazimağusa’da 12, Girne’de 19, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 11 kaza oldu.

2 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise, 15 bin 676 araç sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 4 araç sürücüsü rapor edildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (874), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (117), Tehlikeli Sürüş (18), Dikkatsiz Sürüş (50), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (260), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (17), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (89), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (285), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (146), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (179), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (69), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (57), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (7), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (18), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (44), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (12), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (31) ve 844 diğer trafik suçları. Toplam 206 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.