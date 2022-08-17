1 haftada 2 ölüm, 1015 pozitif vaka
"Bir haftada (10-16 Ağustos) toplam 11.275 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 1015 pozitif vakaya rastlandı"
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"Bir haftada (10-16 Ağustos) toplam 11.275 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 1015 pozitif vakaya rastlandı"
10-16 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 11.275 olup, 2 kişi vefat etmiş, 1015 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(10-16 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 11.275
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1015
Kaybedilen Hasta: 2
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