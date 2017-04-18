Barfly’da unutulmaz gece

Türk pop müziğinin tanınmış müzik gruplarından Kurtalan Ekspres önceki akşam Lefkoşa’nın gözde mekanlarından Barfly’da sahne aldı. Ahmet Güvenç (Bas), Sefa Ulaştır (Bateri), Bülent Güven (Klavye), Akın Eldes (gitar) ve Tolga Akyol’dan (solist) oluşan ünlü müzik grubu Kurtalan Ekspres’in müzik ziyafetine Arda Gündüz de solist olarak katkı koydu.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Barfly’ı dolduran müzikseverler muhteşem bir gece geçirdiler. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden gecede salonu dolduran müzikseverler hemen hemen bütün şarkılara eşlik ettiler. Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarının coşkuyla ve hep bir ağızdan seslendirildiği gecede Kurtalan Ekspres’in gecenin son bölümündeki konuk solisti Arda Gündüz oldu.

Konser sonrasında Arda Gündüz, “Aşırı talep nedeniyle bazı sıkıntılar da yaşadık. Çok büyük sayıda müzikseveri de kapıdan geri çevirmek zorunda kaldık. Böyle olacağı aslında daha bir hafta önceden belli olmuştu. Bu nedenle, konserin tekrarlanmasına karar vermiştik. Bu muhteşem konseri kaçıranlar üzülmesinler. 27 Mayıs gecesi Kurtalan Ekspres’le Barfly’da yeniden birlikte olacağız” açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı gibi, Kurtalan Ekspres geçen yıl da Barfly’da bir konser vermiş ve çok büyük ilgi ve sempati ile izlenmişti.