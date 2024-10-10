‘Zorlu’ pazarlık

UBP-YDP-DP Hükümeti 4’üncü günde de Meclis Başkanı'nı seçemedi, Meclis'i dahi açamadı. Gün boyu “pazarlıklar” sürdü; Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin önce “taburcu olacağı” açıklandı, ancak akşam saatlerinde “bir gece daha kalacağı” duyuruldu.

Öte yandan UBP’nin “Meclis Başkanı seçimi” konusunda yeni bir usulsüzlük ortaya çıktı. Başbakan Ünal Üstel’in “muhalifi” 5 milletvekilinden biri olan Hasan Küçük, Meclis Başkanı seçimlerinde, kapalı zarf usulü yapılan oylamada, “oy pusulalarını başkanın göreceği şekilde katlayıp sandığa attıklarını, bu konuda Başbakan Ünal Üstel’i bilgilendirdiklerini” söyledi. Küçük, skandal itirafı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu arada, YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyet Meclisi Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci, Anayasa’nın, Meclisin açılışından itibaren 10 gün içerisinde Meclis Başkanı seçiminin tamamlanmasını öngördüğünü, aksi takdirde seçimin meşruiyetinin gölgelenmiş olacağını söyledi.

UBP’nin Meclis Başkanı seçimi krizi, aradan geçen 4 günde çözüme kavuşmadı. 1 Ekim Salı günü açılan Meclisin, Anayasa’ya göre 10 gün içerisinde Meclis Başkanını seçmesi gerekiyor. Aksi taktirde UBP – YDP – DP Hükümeti, Anayasa’yı çiğnemiş olacak.

10 günlük süre, bugün doluyor.

Ekinci, “10 günlük süre geçtikten sonra seçim yapılırsa anayasa çiğnendikten sonra yani, birisi seçilirse onun seçiminin meşruiyeti de gölgelenmiş olur” dedi.

Kanal SİM’e konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, yaşananlara ilişkin “Bu garabeti ortadan kaldırmak için erken seçim olmalı” derken, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, Meclis’in açılmamasıyla ilgili “UBP’nin CTP’yi suçlaması rezaletin daniskasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci:

“Meclis Başkanı bugün seçilmezse Anayasa çiğnenmiş olacak, seçimin meşruiyeti gölgelenecek”

Cumhuriyet Meclisi Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci, Anayasa’nın, Meclisin açılışından itibaren 10 gün içerisinde Meclis Başkanı seçiminin tamamlanmasını öngördüğünü, aksi takdirde seçimin meşruiyetinin gölgelenmiş olacağını söyledi.

UBP’nin Meclis Başkanı seçimi krizi, aradan geçen 4 günde çözüme kavuşmadı. 1 Ekim Salı günü açılan Meclisin, Anayasa’ya göre 10 gün içerisinde Meclis Başkanını seçmesi gerekiyor. Aksi taktirde UBP – YDP – DP Hükümeti, Anayasa’yı çiğnemiş olacak.

10 günlük süre, bugün doluyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyet Meclisi Eski Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci, “10 günlük süre geçtikten sonra seçim yapılırsa anayasa çiğnendikten sonra yani, birisi seçilirse onun seçiminin meşruiyeti de gölgelenmiş olur” dedi.

“En yaşlı üye” formülü de iç tüzüğe aykırı

Ekinci, UBP’nin “en yaşlı üye Meclisi açsın” formülüne ilişkin de konuşarak, “KKTC Anayası’nın 81. Maddesine göre, en yaşlı milletvekilinin meclise başkanlık yapması, yalnızca Cumhuriyet Meclisi genel seçiminden sonraki meclisin toplantıları için geçerlidir” dedi.

Ekinci, “Cumhuriyet Meclisi içtüzüğünde yer alan, meclis başkanı ve başkan yardımcısının yokluğunda en yaşlı milletvekilinin toplantıları yönetmesine ilişkin düzenleme açıkça anayasaya aykırıdır” açıklamasında bulundu.

“Ülke aslında parlamentosuzlaştırılmıştır”

Ekinci; “Seçim işlemini yapan parlamento anayasanın buyurucu kurallarını uygulamakla yükümlüdür. Ülke aslında parlamentosuzlaştırılmıştır. Muhalefetin parlamentoda pek rolü kalmamıştır. Parlamento yürütmenin kontrolüne geçmiştir. Böyle olduğu için parlamento yanlılaştırılarak işlevsizleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

“10 gün aşılırsa, seçimin meşruiyeti gölgelenmiş olur”

Anayasanın gayet açık olduğunu dile getiren Ekinci; “83. maddenin 3. Fıkrası, 10 gün içerisinde bu seçimin tamamlanmasını öngörür. Uyulmadığında anayasa çiğnenmiş olur” dedi.

“Bu 10 günlük süre geçtikten sonra seçim yapılırsa anayasa çiğnendikten sonra yani, birisi seçilirse onun seçiminin meşruiyeti de gölgelenmiş olur” ifadelerine yer veren Ekinci; “Seçim işlemini yapan parlamento anayasanın buyurucu kurallarını uygulamakla yükümlüdür. Şimdi Meclis Başkan Yardımcısını zorlamaya çalışıyorlar. Muhalefette olan Fazilet Özdenefe, başkana vekâlet ettiği için normal koşullarda oturumu açmalıdır. CTP ise, erken seçim diyor, çünkü bir açmaz görüyor. Ülke aslında parlamentosuzlaştırılmıştır. Muhalefetin parlamentoda pek rolü kalmamıştır. Parlamento yürütmenin kontrolüne geçmiştir. Böyle olduğu için parlamento yanlılaştırılarak işlevsizleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

Üstel, geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamasında, “Dün Kutlu Evren’e ret oyu verenlerin bugün neden ‘onay’ vereceğini açıklayabilir misiniz sorusuna”, “Bu UBP’nin iç meselesidir” şeklinde yanıt vermişti. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ülkede pek çok sıkıntı bulunduğunu ve toplumun Meclis Başkanlığı seçimleri ile meşgul edilmesinin doğru olmadığını belirtmişti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise; konuya ilişkin olarak, mecliste yaşananların, bu yapıdan bir beklenti içerisinde olmanın mümkün olmadığını gösterir nitelikte demiş, halk iradesine yeniden başvurulmasından başka seçenek olmadığını öne sürmüştü.

Erhürman ile Çeler görüştü

Hasipoğlu: “Biz yarın saat 10.00’da Meclis’te hazır olacağız”

“Bu garabeti ortadan kaldırmak için erken seçim olmalı”

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“Oylarımızı başkan görecek şekilde katlayıp sandığa attık”

“Erken seçime ihtiyaç yok”