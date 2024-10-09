“Erken seçime ihtiyaç yok”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “ülkenin erken seçime değil, hizmete ihtiyacı olduğunu” söyledi.

Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede Meclis Başkanlığı seçimi ‘krizi’ konusunda yaşananları değerlendirdi.

Tatar, “Bu iktidarın 29 milletvekili vardır ve 2 buçuk yıldır hizmetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin şu anda erken seçime ihtiyacı olmadığı görüşündeyim” dedi.

Tatar, “Ben halka baktığımda, yapılması gereken reformlara ve işlere baktığımda, Kıbrıs meselesinin geldiği noktaya baktığımda, şu anda asla erken seçimin zamanı olmadığı kanısındayım” şeklinde konuştu.