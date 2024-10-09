“Bu garabeti ortadan kaldırmak için erken seçim olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaşanan Başkanlık Divanı seçimi sıkıntısının, bugüne kadar süregelen sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaşananların, bugüne kadar yaşanan sürecin bir sonucu olduğunu vurguladı.

UBP’nin kendi iç kavgalarını, CTP’yi suçlayarak örtmeye çalıştığını söyleyen Derya, “UBP parti içi yaşadıkları iktidar kavgası ve koltuk gerilimini, halk menfaatine olmayan ve sadece kişisel çıkar çatışmasından ibaret olan bir durumu kapatmak için CTP’yi suçlamaya yöneldiler. 2020 yılından beridir göstere göstere demokrasimize yapılan müdahaleler, sürekli olarak atanmışlık üzerinden emir aldıkları, biat ettikleri yere doğru hesap vermekle yükümlü, halkın ne söylediğini, ne yaşadığını, nasıl dertler içinde hayatta kalmaya çalıştığını göz ardı eden insanların zaten meseleyi kalkıp da doğru bir yere konumlandırarak, dürüstçe konuşacaklarını bekleyemezdik” dedi.

“Yalan söylemekten çekinmiyorlar”

Meclis’te yaşanan Başkanlık Divanı seçimi sıkıntısının, bugüne kadar yaşanan silsilenin bir parçası olduğunu söyleyen CTP Milletvekili Derya, “Meclis’te ilk iki gündür yaşanan rezillik de aslında bugüne kadar süregelen sürecin sonucudur. Dün sadece bugüne kadar yaşanan silsilenin bir parçasıydı.

Bu insanlar son 5 yıldır iktidardadırlar, Ünal Üstel de 1 buçuk, 2 yıldır görevdedir. Bu süre içinde ülkede toprak yapısı değişti, mülkiyet yapısı değiştirildi, nüfus yapısı değiştirildi, ekonomik kriz giderek derinleşiyor, yoksullaşma insanlarda beslenme ve barınma gibi en temel sorunları yarattı, sağlık çöktü, eğitim çöktü. Bunlar koltuk kavgası içindeler ve bu rezilliği kendilerine bile açıklayamadıkları için dönüp CTP’ye iftira atmak suretiyle gündemi değiştirebileceklerini sanıyorlar. Bir de halkı aptal yerine koyuyorlar. Yalan söylemekten çekinmeyecek kadar. Dün bu ülkenin Başbakanı sıfatını taşıyan atanmış kişi, çıktı ve Zorlu Töre’nin Pazartesi’nden beridir rahatsızlandığını söyleyebilecek kadar yalan söylemekten çekinmeyen ve gayridürüst olduğunu zaten gösterdi. Halkın ne yaşandığının farkında olduğunu biz zaten biliyoruz. Bu garabeti ortadan kaldırmak için erken seçim olması gerektiğini söylüyoruz. Dün akşam yapılan çocukça hareket normal bir ülkede olsaydı, bunu yapabilecek olan insanların sokağa dahi çıkamaması lazımdı” dedi.