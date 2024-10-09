Başbakan Ünal Üstel, AKSA’nın sahibi olduğu KIBRIS gazetesine konuştu, “Erken seçime ihtiyaç yok” dedi.

Açıklamanın, UBP Basın Bürosu tarafından servis edilmesi de dikkat çekti. CTP’nin erken seçim çağrısını “kaos” olarak niteleyen Üstel, iktidarda olmalarına karşın Meclisi CTP’nin açmamasını eleştirdi, yine “istikrar istediklerini” söyledi.

Üstel, CTP’nin erken seçim çağrısını eleştirerek, ülkede seçim değil icraata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. “UBP seçime en hazır partidir. Biz erken seçimden korkmayız ancak şu an seçim değil hizmet zamanıdır” dedi.