Zorla ‘çoğunluk’ arayışı

Seçim tarihiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu’nda da ‘uzlaşı’ yok, gözler bugünkü toplantıda, ardından da Meclis Genel Kurulu’nda…

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin komitede çoğunluğa ulaşmak ve erken seçim tarihini ötelemek için attığı ilk adım sonuç vermedi, Meclis Danışma Kurulu’ndan karar çıkmadı.



Muhalefet ‘hukuksuzluğun parçası’ olmayacağını belirterek, toplantıdan ayrıldı.

İktidar partileri ise ‘nisap sorunu’ nedeniyle toplantıya devam edemedi.



Meclis Danışma Kurulu bugün yeniden toplanmayı deneyecek. Toplantıdan uzlaşı çıkmazsa konu bugünkü Meclis Genel Kurulu’na taşınacak

Başbakan Ersan Saner, meclis komitelerindeki temsilci sayılarının değişmesi için girişim yapacaklarını YENİDÜZEN’e açıkladı, komitelerde mutlaka iktidarın çoğunluk olması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise Danışma Kurulu’nu bugün yeniden toplayacağını, sonuç çıkmaması halinde hükümetin önerisini Genel Kurul gündemine taşıyacağını söyledi.

Başbakan Saner: “Komitelerde temsiliyet sayılarının değişmesi için girişim yapacağız”

Meclis Başkanı Sennaroğlu: “Danışma Kurulu’nda 2’nci kez uzlaşı çıkmazsa, öneriyi Meclis gündemine getireceğim”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Hukuksuzluğun parçası olmayacağız”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars: “Hükümetin talebi Anayasa’ya aykırı…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “Ölü doğan hükümet ayak oyunlarıyla hareket ediyor”

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Muhalefet gerginliğe oynuyor”

Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Oy hakkımız olsun diye Ad-Hoc Komite’nin kurulmasını istedik”

Ayşe GÜLER



UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin komitede çoğunluğa ulaşmak ve erken seçim tarihini ötelemek için attığı ilk adım sonuç vermedi. Hükümetin, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi yerine kurulması önerilen Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülmesi talebini değerlendiren Danışma Kurulu’ndan karar çıkmadı.

Muhalefet “hukuksuzluğun parçası” olmayacağını belirterek, toplantıdan ayrıldı. İktidar partileri ise “nisap sorunu” nedeniyle toplantıya devam edemedi.

Başbakan Ersan Saner, meclis komitelerindeki temsilci sayılarının değişmesi için girişim yapacaklarını YENİDÜZEN’e açıkladı, komitelerde mutlaka iktidarın çoğunluk olması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise Danışma Kurulu’nu bugün yeniden toplayacağını, sonuç çıkmaması halinde hükümetin önerisini Genel Kurul gündemine taşıyacağını söyledi.

Sennaroğlu, Saner’in aksine ‘hükümetin komite üye sayısında değişik talebine yönelik’ bilgi vermedi, farklı açıklama yaptı.

Erken seçime ilişkin nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmemesi, ara seçime yönelik süreci de çıkmaza soktu. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre; ara seçimin Haziran ayında yapılması, seçim tarihinin ise Meclis tarafından belirlenmesi gerekiyor.

İç siyasette karmaşa sürerken, eski Yüksek Mahkeme Başkanları YENİDÜZEN’e konuştu, yaşananları hukuksal açıdan değerlendirdi.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, yasada ara seçimin Haziran’da yapılmasına ilişkin takvim olduğuna işaret etti, “60 günlük seçim yasakları dikkate alındığında Haziran’da ara seçim yapılması için en geç bugün karar alınması gerekiyor. Aksi halde yasada takvim kısaltılmasına yönelik düzenlemeye gidilmesinin zorunlu” dedi.

Öte yandan Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan ise erken seçim kararı verilmemesi halinde, ara seçime ilişkin yasadaki düzenlemeye uyulması gerektiğine vurgu yaptı, aksi bir durumun karmaşıklığa neden olabileceğini ifade etti.

Nolan, “Yasa, ara seçim için Haziran ayına işaret eder, Meclis’e de gününü sen belirle der. Kesinlikle tarih belirlenmeli” şeklinde konuştu.

Danışma Kurulu’nda son deneme bugün…

Danışma Kurulu bugün sabah 09.30’da yeniden toplanacak.

Toplantıdan uzlaşı çıkmazsa konu bugünkü Meclis Genel Kurulu’na taşınacak. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre CTP ve HP bugünkü Danışma Kurulu toplantısına katılmayacak.

Oy hakkı olmamasına rağmen dünkü toplantıya katılan TDP de bugünkü toplantıda yer almayacak.

MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

Meclis İç tüzüğüne göre; Danışma Kurulu yapılan çağrı ve belirlenen gündemle toplanır.

Aynı konuda iki kez çağrı yapılmış olmasına karşın Kurul toplanamadığı takdirde, Meclis Başkanı, yokluğunda Meclis Başkan Yardımcısı veya Siyasal Parti grupları çağrı konusunu ayrı ayrı ve doğrudan doğruya Genel Kurula sunabilir.

Bu durumda çağrı konusu, ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurulca görüşülüp işaret oyuyla karara bağlanır.

Başbakan Saner:

“Komitelerde temsiliyet sayılarının değişmesi için girişim yapacağız”

Başbakan Ersan Saner, Meclis Danışma Kurulu’nda yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendirdi, UBP’nin erken seçim sürecine ilişkin bundan sonra atacağı adımları açıkladı.

Ersan Saner Meclis Danışma Kurulu’nda “muhalefetin toplantıyı terk etmesi ile nisabın düştüğünü bu nedenle karar alınamadığını” söyledi.

3 Nisan 2022 tarihinde bir erken seçime gidilmesi noktasında ısrarcı olduklarının altını çizen Başbakan Saner, muhalefetin 26 Ağustos 2021 tarihinde seçim yapılmasını talep ettiğini bu nedenle bir uzlaşı olmadığını kaydetti.

Hukuk Komitesi’nde iktidar ve muhalefetin eşit sayıyla temsil edilmesi nedeniyle bir karar alınmasının mümkün olmadığını ifade eden Saner, meclis komitelerindeki temsilci sayılarının değişmesi için girişim yapacaklarını açıkladı.

Saner, “Komitelerdeki temsiliyet sayılarının değişmesi için girişim yapacağız. Bunu bugün toplantıda diğer partilerle de paylaştık” diye konuştu.

Komitelerde mutlaka iktidarın çoğunluk olması gerektiğini belirten Saner UBP’nin 20 vekille genel kurulda temsil edildiğini, iktidarın 27 vekil desteğine sahip olduğunu buna rağmen komitelerde temsiliyet açısından sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Saner, Haziran ayında tek milletvekili için ara seçim yapılmaması noktasında neredeyse tüm partilerin mutabakatı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Madem ki ara seçim yapılmaması noktasında herkes hemfikir neden pandemi şartlarını de gözeterek bu seçimi daha ileriye atmanın yollarını aramıyoruz? UBP asla seçimden kaçan bir parti değildir. Özel komite kurma fikrimiz de bundan kaynaklanmaktadır. Tüm partilere ‘gelin seçimle ilgili her şeyi konuşacağımız bir komite kuralım ve karar alalım dedik ancak bunu ısrarla reddediyorlar. Biz 3 Nisan 2022’de ısrarcı olmaya devam edeceğiz. UBP Meclis Grubu’nu toplayarak konuları görüşeceğiz”

MECLİS BAŞKANLIĞI NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Sennaroğlu: “2. kez uzlaşı çıkmazsa, öneriyi Meclis gündemine getireceğim”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Danışma Kurulu toplantısından sonuç çıkmadığını aktardı, üyelere bugün saat 09.30’da yeniden toplantı çağrısı yaptığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, toplantıda siyasi partilerin görüşlerini paylaştığını dile getirdi, “10 dakika ara verdim. Toplantıya CTP ve HP katılmadı. Tufan hoca odama gelerek, bu süreçte yer almayacağını söyledi, saygı duyduğumu söyledim” dedi.

Sennaroğlu, iç tüzük gereği Danışma Kurulu’nun 2 kez toplantı yapabileceğini, uzlaşma çıkmaması halinde de hükümetin Ad-Hoc komite kurulmasına yönelik önerisini Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getireceğini açıkladı.

Meclis’in yarın toplanmasına ilişkin çağrıyı yaptığını da dile getiren Sennaroğlu, “Süreç ilerliyor. Gerekenleri yapıyorum, ötesinde yapacağım bir şey yok” dedi.

TOPLANTIYA KATILAN VEKİLLER NE DEDİ?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Hukuksuzluğun parçası olmayacağız”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, seçim tarihine yönelik yaşananların tüm teamülleri, Anayasa ve Meclis iç tüzüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Özdenefe, hükümetin ihlallere devam edip etmeyeceği, nasıl bir çerçevede toplantı sistemi düzenleyip, karar alacaklarının cevabını Meclis Başkanlığı’nın vereceğini söyledi.

Hükümet ve temsilcilerinin Danışma Kurulu toplantısında Anayasa ve hukukun tanınmayacağa ilişkin ifadelerinin ardından, Danışma Kurulu toplantısına ara verildiği sırada değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Özdenefe, “Bu hukuksuzluğun bir parçası olmayı doğru bulmadık” dedi.

Özdenefe, verilen aranın ardından Meclis Başkanı’nın odasına giderek, Danışma Kurulu üyelerine toplantıya devam etmelerinin anlamının kalmadığını tespit ettiklerine yönelik bilgi verdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz gün siyasi partilerle görüşülmeden, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun inisiyatifi ile personele idari izin verildiğini hatırlatan Özdenefe, “Azınlık Hükümeti ben ne yaparsam olur mantığıyla iktidarını devam ettirme niyetinde olduğunu bir kez daha gördük, tutanaklara da geçmiştir” şeklinde konuştu.

Özdenefe, muhalefete mensup tüm partilerin şu andaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda; Haziran ayı içerisinde tek bir sandalye için ara seçim yapılmasının ülke menfaatine olmadığını söylediğini dile getirdi.

Ara seçim tarihinin ötelenebilmesi için erken seçim üzerinde uzlaşarak, sürecin yasal şekilde yönetilebilecekken ısrarla Anayasa’ya aykırı şekilde tutum sergilenmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Özdenefe, “Bu Meclis’in, halkın idaresine büyük bir saygısızlıktır” dedi.

Özdenefe, Meclis iç tüzüğüne göre seçimlerin yenilenmesinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: “Belirli durumlarda Ad-Hoc komitesi kurulabilir. Ama seçim tarihin belirlenmesi Ad-Hoc komite kurulmasını gerektirecek bir mevzu olmadığı gibi, böyle bir komite kurulması halinde bile Anayasa’ya göre kurulacak her komitede siyasal parti gruplarının Meclis’in tüm faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda amir hükmü vardır.”

Özdenefe, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre; ara seçimlerin Haziran ayında yapılacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Şu anda bu tarihin belirlenmemesinin hem Meclis’in sorumluluk ve görevini yerine getirmeme, Anayasa’yı ihlal anlamını taşıdığını vurgulayan Özdenefe, Yüksek Seçim Kurulu’na da siyasi olan bir kararla ilgili değerlendirme yapma zorunluluğu taşıyabileceğine değindi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Hükümetin talebi Anayasa’ya aykırı…”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, erken seçim tarihine ilişkin yasa önerisi ve tasarısının Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde değil de hükümetin çoğunlukta olacağı Ad-Hoc komite görüşülmesinin ilgili yasa, Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, “Meclis’in sesini kısmaya, muhalefet partilerinin oylarını sıfırlama uygulaması yasa ve Anayasa’ya aykırıdır, bunu kendilerine ilettik” dedi.

Danışma Kurulu’nun bugünkü toplantısında da muhalefet olarak bu konudaki hukuksuzluğun bir parçası olmayacaklarını ilettiklerini aktaran Baybars, toplantıdan ayrıldıklarını ifade etti.

Baybars, “Konu, iç tüzükte belirtildiği üzere Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmelidir” diyerek, Meclis’in her türlü hukuksuzluk ve çıkarlar doğrultusunda by-pass edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Azınlık Hükümeti’nin seçimin yenilenmesine ilişkin yasa tasarısı ve önerisinin Ad-Hoc Komitede görüşülmesine yönelik ortaya koyduğu gerekçelerinin makul olmadığını belirten Baybars, “Hükümet açık şekilde kendisinin çoğunlukta olduğu komiteyle, Anayasa tarafından güvence altına alınan, Meclis’te siyasal parti gruplarının güçleri oranında temsiliyetine aykırı davranmış, hem yasa, hem Anayasa ve Meclis iç tüzüklerini hiçe saymıştır” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Muhalefet gerginliğe oynuyor”

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefetin ‘gerginliğe oynadığını’, uzlaşmadan yana olmadığını savundu.

YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirmede bulunan Arıklı, “Ad-Hoc Komite’de çıkan karar da Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komite’sinde çıkan karar da Meclis’e sunulacak” diyerek, “Uzlaşı arayışı olması gerekirken, komite oluşumuna itiraz etmek son derece anlamsız ve zaman kaybı” şeklinde konuştu.

Danışma Kurulu’nun bugün bir kez daha toplanacağını belirten Arıklı, muhalefetin katılmaması halinde konunun Meclis Genel Kurulu gündemine geleceğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Oy hakkımız olsun diye Ad-Hoc Komite’nin kurulmasını istedik”

Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçim tarihine ilişkin görüşmelerin Hukuk Siyasi İşler, Dışilişkiler Komitesi yerine Ad-Hoc Komite’de yapılmasını ‘grubu olmayan siyasi partilerin de söz sahibi’ olabilmesi’ gerekçesiyle talep ettiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Hukuk komitesinde TDP, DP ve YDP’nin üyesi bulunmuyor. Söz hakkı da yok. Oy hakkımızın olmasını istedik” şeklinde konuştu.

Muhalefetin Ad-Hoc komite kurulmasını reddettiğini ifade eden Ataoğlu, “Bu doğru değil” dedi.

Ataoğlu, Danışma Kurulu’nun bugün yeniden bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Ölü doğan hükümet ayak oyunlarıyla hareket ediyor”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin Meclis Başkanlığı’nı da ‘alet ederek’ seçim tarihine yönelik amacına ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Özyiğit, “Ölü doğan hükümet ayak oyunlarıyla hareket ediyor” diyerek, “Toplumun sağlığı, huzuru için en doğrusu ne ise bütün gücümüzle diğer partilerle işbirliği halinde ne gerekirse yapacağız.

Bir karşı duruş yapılacak” şeklinde konuştu.

Erken seçim tarihinin netlik kazanmaması halinde, ara seçimin yapılıp yapılmayacağının da belirlenmeyeceğini dile getiren Özyiğit, “UBP 2022 Haziran ayından evel tarihi empoze ederek, Haziran’daki 1 kişilik ara seçimi bertaraf etmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir olay değil” şeklinde konuştu.

HUKUKSAL DURUM NE?

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri:

“Haziran’da ara seçim yapılacaksa bugün yarın karar vermek gerekiyor

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, Yüksek Seçim Kurulu’nun erken veya ara seçime ilişkin takvime yönelik Meclis’in vereceği kararı beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Ara seçimin Haziran’da yapılmasına ilişkin takvim olduğuna değinen Öneri, “Seçim takvimi başlamadan karar alınmalıdır ki Yüksek Seçim Kurulu da takvimini hazırlasın” dedi.

Öneri, 60 günlük seçim yasakları dikkate alındığında Haziran’da ara seçim yapılması için en geç bugün karar alınması gerektiğine aksi halde yasada takvim kısaltılmasına yönelik düzenlemeye gidilmesinin zorunlu olacağına değindi.

“Eğer Haziran’da seçim olacaksa bugün yarın bu işin hallolması gerekiyor” diyen Öneri, “Aksi halde Haziran’da seçim takvimine uyulmayacak. İlgili madde ile seçim takvimi değiştirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Meclis’in erken seçim kararı vermesi halinde ara seçime de gerek kalmayacağını ifade eden Öneri, nasıl bir yol izleneceğine yönelik kararın bir an önce alınması gerektiğine değindi.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan:

“Yasa, ara seçim için Haziran ayına işaret eder”

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan ise Meclis kararı olmadan Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim ya da erken seçime ilişkin karar veremeyeceğini belirtti.

Nolan, “Yüksek Seçim Kurulu, Meclis’in belirleyeceği tarihe göre hareket edebilir” dedi.

Erken seçim kararı verilmemesi halinde, ara seçime ilişkin yasadaki düzenlemeye uyulması gerektiğine vurgu yapan Nolan, aksi bir durumun karmaşıklığa neden olabileceğini ifade etti.

Nolan, “Yasa, ara seçim için Haziran ayına işaret eder, Meclis’e de gününü sen belirle der. Kesinlikle tarih belirlenmeli” şeklinde konuştu.

SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI NEYE İŞARET EDİYOR?

‘Ara seçim Haziran’da, günü Meclis belirler’

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 14’üncü maddesi ‘ara seçime’ ilişkin yasal çerçeveyi çiziyor.

Buna göre; yasanın 6’ıncı fıkrası ara seçimlerin her yılın Haziran ayı içerisinde, Cumhuriyet Meclisi tarafından saptanan günde yapılacağına işaret eder.

Seçim sürecinin ise Meclis tarafından belirlenen tarihten önce altmışıncı günü başladığı yer alıyor.