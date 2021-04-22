Danışma Kurulu toplanamadı

Saner: "Yargılık bir durum yok"

Başbakan Ersan Saner, erken seçime ilişkin hem hükümet hem de muhalefeti iradesinin ortada olduğunu kaydederek, öneri ve tasarı Ad-Hoc komitede görüşülmesinin de 'demokrasinin gereği' olduğunu belirtti.