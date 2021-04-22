Danışma Kurulu toplanamadı
Azınlık Hükümeti'nin seçime ilişkin yasa tasarısı ve önerisini Ad-Hoc komitede görüşme talebinin değerlendirileceği Danışma Kurulu toplantısı yapılamadı.
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Ayşe GÜLER
Azınlık Hükümeti'nin seçime ilişkin yasa tasarısı ve önerisini Ad-Hoc komitede görüşme talebinin değerlendirileceği Danışma Kurulu toplantısı yapılamadı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'ndan alınan bilgiye göre toplantıya sadece Başbakan Ersan Saner katıldı, görüşme nisap yetersizliği nedeniyle kapatıldı.
YENİDÜZEN'e konuşan Sennaroğlu iç tüzük kurallarını uygulayacağını belirtti, nasıl bir yol izleneceğine ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.
Hatırlanacağı üzere dünkü toplantıya muhalefet kanadından CTP ve HP katılmış, ara verildiği sırada hukuksuzluğun parçası olmayacaklarını belirterek, toplantıya yeniden katılmamıştı.
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