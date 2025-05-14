“Zor şartlar ve ilaç eksikliklerine rağmen verdikleri katkılardan dolayı eczacılarımıza teşekkür ederiz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılar Gününü kutlayarak, eczacıların sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

KTTB 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Zor şartlar ve ilaç eksikliklerine rağmen sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği ve hastaların tedaviye erişebilmesi için emek veren, mücadele eden tüm eczacılara teşekkür eder, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutlarız.”