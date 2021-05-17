Zaroğlu: “Hükümet yetkililerinin ricası ile bugün istifamı erteledim”

Başbakan ile ‘bir saat görüştüğü’ ifade edilen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da söz aldı, Hükümet yetkilerinin ricası üzerine bugün Meclis’e sunmaya hazırlandığı YDP’den istifasını geçici bir süre ile ertelediğini açıkladı.

Meclis’e yeni girmiş bir kişi olarak, Meclis’te uzun süre görev yapan milletvekillerinin birbirlerine nisap eleştirisi yapmasını hayretle izlediğini kaydetti.

“Sanki kendilerinin döneminde böyle şeyler olmamış gibi konuşmaları hayretle izliyorum” diyen Zaroğlu, Bertan Zaroğlu olarak hiçbir zaman bir beklenti ve talep içerisinde olmadığını, pazarlık yapmadığını söyledi.

Zaroğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Keşke bana sorsaydınız. Bugün sabah saatlerinde gerekçelerimi de anlatarak YDP’den istifa etmek üzere Meclis’e gideceğimi açıkladı. Meclis’e geldiğimde Ad-hoc Komite’de adım olduğunu öğrendim, Hükümet yetkilileri de bugün istifa etmememi rica etti. Ben de istifamı bugün durduracağımı söyledim. Bugün Ad-hoc Komitesi kurulması gerekliliği, halkın bu kadar sıkıntı ile boğuşurken, kısır döngü içerisinde seçim tartışmaları ile de boğuşmaması nedeniyle kırmadım, bugünkü istifamı durduruyorum. Ama şahsımın YDP ile hiçbir ilgisi alakası kalmamıştır. İstifamı geçici süreliğine erteliyorum. Bu komitenin kurulması ile ülkenin seçim sorunu ile meşgul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum”.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin ‘Komite’de kimin görüşlerini temsil edeceksiniz’ sorusuna da yanıt veren Zaroğlu, komitede YDP’nin temsilcisi olarak bulunacağını, görüş ve düşüncelerini istifa kararını almadan kamuoyu ile paylaştığını belirtti.

Ekim ayından önce ülkede seçim yapılamayacağı görüşünde olduğunu söyleyen Zaroğlu, Özdenefe’nin “Erhan Bey’in talimatı ile mi oy kullanacaksınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.