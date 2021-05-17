Başbakan Ersan Saner, her partinin içerisinde bir takım anlaşmazlıklar olabileceğini, Bertan Zaroğlu ile de bu çerçevede görüştüğünü belirtti.

Ünal Üstel’in de az sonra Meclis’te olacağını söyleyen Başbakan Saner, “Eğer ihtiyaç olursa da Ünal Bey tekerlekli sandalye ile buraya çıkacak” dedi.

Saner’in bu sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

Muhalefet Başbakan Saner’e ‘Azınlık Hükümeti’ olduklarını hatırlattı, Genel Kurul’da muhalefet ve UBP Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Muhalefet Milletvekilleri sık sık ‘yalan söylüyorsun, mahcup olacaksın’ diye Başbakan Saner’e müdahale etti, Meclis Başkanı ‘Meclis’e yakışmıyor’ uyarısında bulundu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na ise, ‘Sizin yaptığınız da Meclis Başkanlığının tarafsızlığına yakışmıyor’ göndermesi yapıldı.

UBP’nin Meclis Komiteleri’nde çoğunluğunun olması gerektiğini savunan Başbakan Saner, icraat hükümeti olacaklarını ifade ettiklerini söyledi, bunun için de komitelerde düzenleme önerdiklerini belirtti.