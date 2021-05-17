Erhürman: “Bunun adı darbedir, aradığınız şey de Azınlık Hükümeti ile diktatörlüktür”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin Anayasa ve İç Tüzüğe aykırı bir şekilde komitelerdeki temsiliyet oranlarını değiştirmeye çalıştığına işaret etti, “Bunun adı darbedir. Anayasa’ya aykırı bir şeyi bu kadar açıkça yapmanın adı darbedir, aradığınız şey de Azınlık Hükümeti ile diktatörlüktür” dedi.

Meclis’in 3 buçuk saat geç açıldığına işaret eden CTP Milletvekili Tufan Erhürman, “Adap duvarını, edep duvarını aştık. Son bir saattir Sayın Başbakan bir milletvekili ile odasında görüşüyor, biz de bekliyoruz” dedi.

Hükümet’in Anayasa, yasa, iç tüzük tanımaz tavrının yanı sıra, bir de komitedeki temsiliyet sayılarına ilişkin Ad-hoc komite önerisi getirildiğine işaret eden Erhürman, Anayasa’nın ve İç Tüzüğün ilgili maddelerini okudu.

Üye sayılarının Danışma Kurulu’nda belirlenebileceğine vurgu yapan Erhürman, daha Danışma’ya gelmeden UBP’nin getirdiği öneride üye sayılarını da kestiğinin ve bu güne kadar böyle bir şey yaşanmadığının altını çizdi.

Anayasa’ya ve İç Tüzüğe aykırı bir işin Meclis’e getirildiğine vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sinirlenme kapasitemi kaybettim, her şey bekliyorum sizden, sizde her şey mübah” şeklinde konuştu.

“Meclis İç Tüzüğünü kendi hedefiniz, istediğiniz doğrultusunda ihlal edeceğinizi açıkça beyan da ediyorsunuz” diyen Erhürman, Meclis Başkanı’nın da açıkça UBP Milletvekili olarak hareket ettiğine işaret etti.

Erhürman, “Bunun adı darbedir. Anayasa’ya aykırı bir şeyi bu kadar açıkça yapmanın adı darbedir, aradığınız şey de Azınlık Hükümeti ile diktatörlüktür” dedi.

Bu öneriye onay verecek, olumlu ey kaldıracak milletvekilleri adına utandığını da ifade eden Erhürman, bunun yapılmasının bundan sonrası için de emsal olacağını, her gelene komitelerdeki üyeleri istediği gibi belirleme şansı tanıyacağını vurguladı.

“Bu yaptığınız tam bir darbedir, diktatörlük hevesidir, bu yaptığınızdan vazgeçin” diyen Erhürman, “Meclis’e bunu yapmayı size yakıştıramadım” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bertan Zaroğlu’nun “YDP ile hiçbir ilgim kalmadı” derken, bir komitede o partiyi temsil edemeyeceğini ifade etti, Meclis’in tarihinde görülmeyen bir anomalinin daha yaratıldığını kaydetti.

“Memleketi Anayasasız, teamülsüz, hukuksuz bırakmak adımıdır yaptığınız” diyen Erhürman, “Burayı böyle paspas ettiniz, memleketi paspas ettiniz demektir” şeklinde konuştu.