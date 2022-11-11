“Zanlı, insan kaçaklığı yapan 3 kişinin adını verdi”

İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı S.İ. mahkeme huzuruna çıkarıldı, aleyhinde 3 gün daha tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayı anımsatan polis memuru Ozan Kuşak, 6 Ekim tarihinde Kırıkkale köyünde yabancı uyruklu 5 kişinin görevli askerler tarafından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada suçüstü tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılardan yapılan sorgulamalarında 2022 ayı içerisinde ismini bilmedikleri sakallı erkek bir şahsın kendilerini, markasını bilmedikleri kırmızı renkli salon araç ile yasal olmayan yollarla “KKTC topraklarından” çıkış yapmaları için olay yerine gittiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 7 Ekim tarihinde alınan ihbar üzerine konu aracın Lefkoşa’da olduğunun öğrenildiğini ve operasyon sonucu zanlının da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının insan kaçakçılığı yapan üç kişinin adını verdiğini, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler ile alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.