“Zanlı bir süredir ülkede kaçak yaşıyor”

Kermiya geçiş noktasındaki park alanında şüpheli hareketleri üzerine tutuklanan ve üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen zanlı O.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi güneyden temin ettiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde bir süredir ‘kaçak’ olarak yaşadığını belirtti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru İbrahim Atabek, zanlı O.B.’nin 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Kermiya geçiş noktasındaki oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, durdurulmak istendiği anda kaçmaya çalıştığını, sonrasında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 4 ayrı paket halinde streç naylonlara sarılı ağzı çıtçıtlı naylon poşetler içerisinde yaklaşık 108 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 Euro bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahıstan alıp, kuzeye geçirdiğini söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının 9 Aralık 2023 tarihinden beri Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘ikamet izinsiz’ olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)