Zanlı 2 ay cezaevinde kalacak

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye kaçak olarak geçen 8 kişiden biri olan ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan A.A. “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından” mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 23.15 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu’nda birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal etmek suçundan tutuklu bulunan AA.’nın bel çantasında yapılan aramada naylon poşet içerisinde uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, emare olarak alınan maddenin incelenmesi için Devlet Kimya Laboratuarına gönderildiğini belirtti.

Polis, temin edilen raporda zanlının üzerindeki maddenin 585 miligram Metamfetamine olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede herhangi bir bağ ve bağlantısı olmadığını, serbest kalması halinde “KKTC”ye yasal olmayan yollardan terk etme olasılığı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.